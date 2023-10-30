На Ямале произошел пожар на складе «Ленты»

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) произошел пожар на складе гипермаркета «Лента». Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Инцидент произошел накануне около 07:36 утра.

Возгорание тушили пять человек и две единицы техники. В результате огнем были повреждены конструкции потолка и электрический охладитель на площади 1,5 кв. метров, а также были закопчены стены и имущество внутри холодильной камеры по всей площади 8 кв. метров.

В данный момент специалисты устанавливают причину пожара и причиненный ущерб.

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