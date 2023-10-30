В Пензенской области время трудоустройства безработных сократилось в два раза

Время пребывания в статусе безработного в Пензенской области сократилось в 3,1 раза, а время поиска работы через центр занятости — в 2,2 раза. Об этом сообщил министр труда Пензенской области Алексей Качан на встрече с руководителем Федеральной службы по труду и занятости Михаилом Иванковам. Озвученные господином Качаном цифры отражают показатели профильного центра Городищенского района области.

По словам чиновников, регион попал в число 17 субъектов РФ, где тестируется новый формат работы служб занятости населения в рамках нацпроекта «Демография». В правительстве Пензенской области отмечают, что профильные ведомства теперь не только ставят граждан на учет в качестве безработных и выплачивают пособия, но и содействуют трудоустройству.

По совам властей региона, за 9 месяцев 2023 года в Городищенском районе «снизился уровень регистрируемой безработицы, повысился уровень трудоустройства граждан, ищущих работу, вырос уровень трудоустройства молодежи от 14 до 34 лет». Чиновники добавили, что за указанный период уровень трудоустройства инвалидов вырос более чем в два раза.

Никита Маркелов

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