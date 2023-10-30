В Орловской области разработали механизм согласования полетов беспилотников

Порядок согласования полетов беспилотных воздушных судов в Орловской области был утвержден правительством региона. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства региона. Запрет на использование беспилотников без особого разрешения был введен 18 октября.

«Настоящий порядок разработан в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства над территорией Орловской области и наличием угроз безопасности РФ в условиях проведения специальной военной операции»,— говорится в документе.

Получить право на использование беспилотных судов могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. Для этого им необходимо направить в электронном виде заявку в областной департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. В ней должны содержаться данные владельца и оператора БПЛА, фирмы производителя, модели, серийного номера устройства, а также план полетов или время начала и окончания деятельности, а также границы района использования воздушного пространства.

В течение пяти суток со дня регистрации заявления департамент принимает решение и направляет его заявителю. В случае положительного ответа, ему нужно направить заявку в подведомственный Минобороны РФ Национальный центр управления обороной, а затем, в случае согласования полетов, заявку и ответ центра — в Росавиацию. Только после получения разрешения в Росавиации можно осуществлять полеты беспилотного судна.

Запрещать полеты беспилотников регионы начали с октября 2022 года. Сейчас они действуют в 60 субъектах, в Черноземье это не только Орловская область, но и Белгородская, Воронежская и Липецкая.

Алина Морозова

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