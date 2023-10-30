На улицах Сочи установили «умное» освещение

В Сочи установили систему «умного» освещения. Около 25 тыс. старых светильников на улицах курорта заменили на новые светодиодные, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Специалисты также модернизировали 574 шкафа управления, подключили все устройства к системе автоматического управления наружным освещением. Его работа будет оптимизирована в зависимости от времени суток и погоды. Также система помогает отслеживать состояние сети и выявлять незаконные подключения к ней.

Работы выполнили сотрудники компании «Ростелеком» в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика».

Вячеслав Рыжков

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