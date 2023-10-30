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В Челябинской области продолжает расти количество самозанятых

На 30 сентября количество самозанятых в Челябинской области составило 174,8 тыс. человек, что на 61 тыс. человек больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата (КСП) региона.

В регионе с сентября 2022 по сентябрь 2023 число граждан, зарегистрировавших себя в статусе самозанятых, увеличилось на 61 тыс. человек. По данным КСП, это благоприятно сказывается на уровне безработицы в Челябинской области, которая демонстрирует за последние два года минимальные значения.

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