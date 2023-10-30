В Казани с начала года погасили 26 млн рублей долгов по зарплате

За девять месяцев 2023 года в Казани погасили 26,3 млн руб. долгов по зарплате. Об этом во время делового понедельника сказала председатель комитета экономического развития города Гузель Мингазова. По ее словам, долги были накоплены перед 287 работниками города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«За текущий период удалось сократить долги по зарплате на сумму свыше 26 млн рублей перед 287 сотрудниками»,— отметила госпожа Мингазова.

"Ъ-Казань"