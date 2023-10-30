HeadHunter: каждый второй нижегородец готов занять место своего начальника

Почти половина работающих нижегородцев (46%) хотели бы занять место своего начальника. Из них 25% уверены, что справились бы с обязанностями своих руководителей лучше них. Еще 21 готовы перейти на руководящую должность, но у них нет особого желания. Такие данные публикует сервис по поиску работы HeadHunter на основании собственного исследования.

Опрос показал, что наиболее амбициозными оказались менеджеры среднего звена — 47% из них готовы претендовать на должность своего непосредственного руководителя прямо сейчас. На втором месте — работники сферы продаж (41%), на третьем — производственники и инженеры (27%).

Меньше других заинтересованы в карьерном росте работники строительной сферы (48% отрицательных ответов), административный персонал (45%) и производственники (42%). Они чаще других заявляли, что у них недостаточно опыта и знаний для карьерного роста. Научные работники и представители сферы образования (29%), транспорта и логистики (28%) и маркетологи (24%) чаще других отвечали, что у них вообще нет стремления стать руководителем.

Говоря о том, считают ли они своих руководителей ценными для компании, утвердительно ответили 46% нижегородцев. Еще 16% заявили, что их руководитель хоть и ценный сотрудник, но его действия негативно сказываются на бизнесе. Также 9% считают, что действия руководства ведут компанию к кризису, 7% уверены, что их начальник занимает должность незаслуженно, 12% считают, что руководителя легко может заменить кто-то другой. Еще 7% признались, что знают о достижениях своего начальника только с его слов.

Андрей Репин