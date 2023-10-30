В Башкирии завершено расследование обрушения грунта на рабочих

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, произошедшего с работниками ООО «Регион сервис» на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 25 июля. Субподрядчик «Регион сервис» выполнял работы по раскопке трубопровода. Бригада занималась подготовительными земляными работами по замене колодца. Машинист экскаватора-погрузчика выкопал траншею, демонтировал колодец, вычистил грунт и опустил туда заготовку стальной трубы. Два работника спустились в траншею, чтобы сделать замеры. В этот момент произошел сход грунта из-под асфальтированного полотна дороги. В результате 61-летний слесарь-сантехник и 47-летний электрогазосварщик получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Установлено, что откосы траншеи, где произошло обрушение грунта, не соответствовали требуемым параметрам. Следовало разобрать часть действующей дороги, предварительно перекрыв ее, чего сделано не было. К групповому несчастному случаю привела неудовлетворительная организация производства работ, говорится в сообщении.

«Регион сервис» и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение законодательства о труде и об охране труда»). Влечет предупреждение или штрафы для должностных лиц до 5 тыс. руб., для юрлиц — до 50 тыс. руб.

ООО «Регион сервис» зарегистрировано в 1999 году в Салавате. Учредителями являются Раис Зайнетдинов и Сергей Маричев. В 2022 году выручка составила 41,8 млн руб., чистая прибыль — 73 тыс. руб.

Влада Шипилова

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