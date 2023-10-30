«Трактор» завершил расторжение контракта с Анваром Гатиятулиным

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» завершил процедуру расторжения контракта с теперь уже бывшим главным тренером команды Анваром Гатиятулиным. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на хоккейного агента Юрия Николаева.

Специалист сообщил изданию, что соглашение о расторжении контракта с экс-наставником черно-белых подписано на основании регламента КХЛ. «Условия расторжения устроили обе стороны»,— добавил он.

Сейчас обязанности главного тренера «Трактора» исполняет Алексей Заварухин. Челябинский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам 24 матчей.