В Златоусте назначен новый вице-мэр по строительству

Назначен заместитель главы Златоуста по строительству. С 30 октября им стал Олег Сабанов, до последнего времени руководивший муниципальным учреждением «Капитальное строительство», сообщает пресс-служба администрации города.

Предыдущий вице-мэр по строительству Владимир Галимский покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Глава Златоуста Максим Пекарский поблагодарил бывшего подчиненного за эффективную работу и пожелал успехов.

Олег Сабанов в 1999 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «экономика и управление на производстве». Много лет трудился в строительной сфере. В 2020 году возглавил муниципальное бюджетное учреждение «Капитальное строительство». На посту вице-мэра Олег Сабанов кроме МБУ будет курировать управление архитектуры и градостроительства, отдел экологии и природопользования, а также МКУ «Управление лесами Златоустовского городского округа».

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