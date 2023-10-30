Новый пешеходный маршрут в горах Сочи готов более чем на 50%

В горах Сочи продолжается создание нового пешеходного маршрута. На улице Эстонской уложили уже 3,5 тыс. кв. м плитки, рассказал в своем Telegram-канале глава курорта Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мэр уточнил, что создание маршрута ведется в два этапа и оба реализованы уже более чем на 50%. В частности, завершается подготовка основания под тротуар и велодорожки на участке от Красной Поляны до Эстосадка.

По поручению главы курорта объекты вдоль новой пешеходной зоны приведут к единому архитектурному стилю. Этот участок хотят сразу интегрировать в концепцию новогоднего оформления и создать новую точку притяжения в предстоящий зимний курортный сезон.

Вячеслав Рыжков

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