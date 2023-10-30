Жителя Севастополя задержали по подозрению в госизмене

В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в госизмене (ст. 275 КК РФ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина передавал представителям ВСУ сведения об оборонительных сооружениях Крыма. Данной информацией подозреваемый обладал, поскольку был занят в работах по оборудованию таких сооружений.

Ленинский районный суд избрал в отношении злоумышленника меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Донскова

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