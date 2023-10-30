Belle you представили новинки из кашемира

Российская компания базового нижнего белья и одежды Belle You выпускает две капсульные коллекции для поздней осени. В Essentials вошли мягкие, утепленные легинсы и топы из кашемира и микрофибры в базовых цветах; это новая, более удобная версия необходимых вещей в гардеробе. Их предполагается носить как самостоятельно, так и в качестве второго слоя в особенно холодные дни.

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Eclat — это базовые комплекты в новом исполнении и в сезонных цветах — терракотовом, красно-коричневом и хвойном: топ с регулировкой бретелей, трусы слипы и стринги на высокой талии, майка и шорты-велосипедки с высокой посадкой, не сковывающие движений. При создании белья из этой капсулы применяется технология Seamless без боковых швов, создающая комфортное облегание. Все модели доступны в размерах до 3XL/4XL.