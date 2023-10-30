Сотрудник «Башнефти» стал абсолютным чемпионом на Кубке мира по бодибилдингу

40-летний оператор технологических установок «Башнефть-УНПЗ» Рустем Кабиров стал абсолютным чемпионом Кубка мира по бодибилдингу и фитнесу в номинации «Пляжный бодибилдинг. Мастера». Соревнования проходили в Бишкеке с 27 по 30 октября.

Ранее в текущем соревновательном сезоне Рустем Кабиров стал абсолютным чемпионом Москвы и двукратным абсолютным чемпионом России в той же категории.

Господин Кабиров занимается бодибилдингом с 19 лет. Участвовать в соревнованиях начал в 2017 году.

Булат Баширов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте