Осужденного за обучение терактам канского подростка перевели во взрослую колонию

Канский горсуд вынес решение о переводе осужденного по делу о подготовке к террористической деятельности Никиты Уварова в исправительную колонию, сообщает пресс-служба судов Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В феврале 2022 года молодого человека приговорили к пяти годам воспитательной колонии и штрафу в 30 тыс. руб. В августе текущего года ему исполнилось 18 лет. В суде уточнили, что по достижении этого возраста он не может отбывать наказание в воспитательной колонии, так как не оказывал «положительного влияния на других несовершеннолетних осужденных».

«Поскольку имеет несколько взысканий за нарушение правил внутреннего распорядка учреждения и состоит на профилактическом учете как лицо склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности», - сказано в сообщении.

В 2020 году оперативники ФСБ задержали в Канске 14-летних школьников Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева. Основываясь на переписке в их телефонах, сотрудники органов госбезопасности тогда заявили, что подростки якобы интересовались анархизмом и изготавливали «взрывчатые вещества», после чего испытывали их в заброшенных зданиях. Кроме того, школьники обсуждали идею сделать копию здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft и затем «взорвать» его там. Также они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова (аспирант мехмата МГУ, анархист, был приговорен к шести годам колонии по делу о нападении на офис «Единой России»).

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Александр Киселев