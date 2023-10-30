В Башкирии разыскивают пропавшего в августе 17-летнего подростка

Следственное управление СКР по Башкирии устанавливает обстоятельства исчезновения 17-летнего Руслана Хасанова. Подросток 7 августа уехал из дома в селе Нижнеяркеево в Уфу. В Уфе в последний раз его видели 13 августа на пересечении улиц Бакалинской и Менделеева.

Руслан Хасанов худощавого телосложения, с каштановыми короткими волосами, на вид ему 17-20 лет. Рост 165 см, глаза карие, губы узкие, уши оттопыренные. В момент исчезновения был в черной толстовке, светло-серой футболке, бордовых спортивных брюках с белыми лампасами и трикотажных летних кроссовках черного цвета.

Наталья Балыкова

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