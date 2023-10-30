В Челябинской области резко вырос спрос на водителей

Бизнес Челябинской области в январе-октябре разместил 9,3 тыс. вакансий для водителей. Это на 69% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает hh.ru. Средний зарплатный диапазон по опубликованным вакансиям в этой категории составил от 51,7 тыс. до 137,9 тыс. руб., тогда как год назад он колебался от 40,2 тыс. до 109,1 тыс.

Аналитики рекрутинговой платформы отмечают дефицит соискателей-водителей на рынке труда. В среднем на одну размещенную вакансию приходится 2,9 резюме в целом по стране и 2,7 по Челябинской области.