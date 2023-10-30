Налоговая инспекция банкротит бывшего владельца ТЦ в Разгуляе

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Пермскому краю подала в арбитражный суд заявление о признании банкротом ЗАО «Оптово-розничное предприятие “Меркадо”». Об этом свидетельствует сайт судебной картотеки.

Заявление поступило в суд 27 октября. Подробности заявления краевой ФНС о признании «Меркадо» несостоятельным не указаны.

Директором «Меркадо» с августа 2019 года является Наталья Мартюшева. Деятельностью организации является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Убытки компании за 2021 год составили 26,7 млн руб.

Основной актив ЗАО «Оптово-розничное предприятие “Меркадо”» составлял владение 50% долей земельного участка по адресу: ул. Пермская, 7, где расположен ТЦ «Разгуляй», главный девелоперский актив обанкротившейся группы. Этому же ЗАО принадлежала 1/10 долей в ТЦ «Разгуляй». В 2017 и 2018 годах доли в праве собственности на ТЦ «Разгуляй» и участок под ним на торгах купили компании, близкие банку «Авангард». В этом году собственником ТЦ стало пермское ООО «Легострой».