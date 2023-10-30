На должность главного архитектора в Челябинске претендуют шесть человек

На первый этап отбора претендентов на должность главного архитектора города было подано шесть заявок, сообщила заместитель начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина во время аппаратного совещания в администрации города.

Конкурс проходит в два этапа. Сначала проводится отбор портфолио кандидатов, соответствующих требованиям комиссии. 13 ноября пройдет второй этап – индивидуальное собеседование с выбранными претендентами. Итоги конкурса подведут с 14 по 21 ноября.

Должность главного архитектора Челябинска с февраля 2020 года занимал Павел Крутолапов. Летом этого года она подал в отставку.

Сейчас его обязанности временно исполняет Ольга Никитина.

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