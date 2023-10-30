Большинство заболевших участников фестиваля детских цирков выписаны из больницы

Большинство из заболевших участников V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов выписаны из больницы. По данным краевого минздрава, из 22 госпитализированных выписаны 19, трое детей продолжают лечение в стационаре, их состояние оценивается как стабильное.

Участники фестиваля попали в больницы вечером 25 октября — у всех госпитализированных была диагностирована норовирусная инфекция. Краевой Роспотребнадзор установил, что детей заразили работники пищеблока.

По факту произошедшего СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело. Краевые власти пообещали усилить контроль за организацией детского питания.