«Похоже, мы наблюдаем совсем другую игру»

Все израильские дипломаты покинули турецкую территорию еще 19 октября. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в Анкаре. Ранее МИД Израиля заявил о том, что его представители в Турции должны вернуться домой. Так в ведомстве отреагировали на слова Реджепа Тайипа Эрдогана во время митинга 28 октября в Стамбуле. Президент пообещал Израилю одиночество и пригрозил войной «креста с полумесяцем». Эрдоган отметил, что его страна «преисполнена той же решимости, что в Ливии и Карабахе». Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что слова президента Турции Израиль не удивили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На территории стамбульского аэропорта имени Ататюрка 28 октября собрались 1,5 млн человек с турецкими и палестинскими флагами. В своей речи президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Запад в двойных стандартах, объявил Израиль военным преступником и заявил, что просто так этого Турция не оставит.

Событие получилось во всех смыслах знаковым. В минувшие выходные страна отмечала 100-летие провозглашения Турецкой Республики — светского государства, возникшего на месте бывшей метрополии Османской империи. К юбилею страна подготовилась так себе. Экономический кризис, галлопирующая инфляция, коррупция и трудности восстановления после недавнего землетрясения — гордиться таким набором сложно.

Возможно, поэтому вместо празднования власть предпочла вспоминать нарративы той империи, на обломках которой появились Турция. Газа, Израиль и многие другие страны воспринимаются в современной Турции, как в России постсоветское пространство. Мол, все они, конечно, независимые, но нельзя забывать, как еще 100 с лишним лет назад все дружно жили под властью султана. И если у них сейчас возникают проблемы, то Анкара должна вмешаться.

Эрдоган этой темы касается пока аккуратно, говоря лишь о «единой позиции по Ливии, Карабаху и Ближнему Востоку», но его политические союзники в открытую предлагают отправить армию в Газу. Учитывая не менее воинственные заявления Тегерана, возникает вопрос: а не приведет ли нынешняя война Израиля с «Хамасом» к региональной, а там, глядишь, и мировой войне?

В акватории Восточного Средиземноморья уже присутствуют американцы, британцы и китайцы, в Сирии — база российских ВКС. Можно сказать, что все ключевые игроки в сборе, и самое время начинать. Но все-таки, похоже, мы наблюдаем совсем другую игру, результатом которой станет не битва всех со всеми, а очередная попытка решить спор трех главных исламских игроков.

Традиционно за лидерство в исламском мире сражаются Турция, Иран и Саудовская Аравия. Первая страна потеряла свой трон, вторая является шиитским меньшинством, а третья всем хороша, но не имеет сильной армии. Решение проблемы сектора Газа может стать для них серьезной заявкой на победу. Ведь, как известно, палестинский вопрос — чуть ли не единственное, что объединяет мусульманский мир.

Ирану, конечно, выгодно оставить все как есть. Его стратегия — хаос и поддержка разного рода террористических группировок. Зато турки и саудовцы с удовольствием бы выступили организаторами и гарантами процветающей Газы. Этими претензиями и объясняются угрозы Эрдогана. И в Израиле это прекрасно понимают.

Анкара лишь три года назад помирилась с Тель-Авивом после 12 лет ссоры. Отношения были заморожены, но товарооборот рос опережающими темпами. Поэтому слова президента Турции на митинге вызывают у израильтян обиду, но не удивление. Ближневосточные политики часто говорят в режиме «держите меня семеро». Может ли эта традиция привести к мировой войне? Да, всякое бывало. Помните же один выстрел в Сараево, который, помимо всего прочего, и разрушил Османскую империю.

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