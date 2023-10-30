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Вторая часть дублера Горьковского шоссе получила положительное заключение экспертизы

Проект второй очереди дублера Горьковского шоссе в Казани уже разработан. Он получил положительное заключение экспертизы. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Речь идет об участке от Храма всех религий до автодороги М-7. Его протяженность составит порядка 10 км. Строить участок будут по мере выделения финансирования.

В мэрии напомнили, что строить первую очередь дублера шоссе закончили весной 2023 года. Ее протяженность составила свыше 5 км.

"Ъ-Казань"

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