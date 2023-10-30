«Трудности закаляют»

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова призвала власти страны выйти из Организации Объединенных Наций. Причина — принятая резолюция о прекращении огня в секторе Газа. Как известно, это решение активно приветствовал «Хамас» Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что нынешняя ООН себя полностью дискредитировала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

27 октября Генеральная ассамблея ООН на своей чрезвычайной сессии большинством голосов одобрила резолюцию группы арабских стран о прекращении огня в секторе Газа. Документ поддержали 120 членов, включая Россию. Против выступили 14, в том числе Израиль и США. 45 государств воздержались. Среди таковых, к слову, оказалась Украина. Хотя она вроде бы активно поддерживала и поддерживает Израиль. «Хамас» этот вердикт горячо поприветствовал.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова под впечатлением от всего увиденного и услышанного фактически призвала свою страну выйти из состава ООН, за которую ей стыдно. В том числе и потому, что у каждой нации есть фундаментальное право на самооборону. И почему в ходе дискуссии голосовавшие «за» не приняли во внимание причины, из-за которых разгорелся пожар войны?

Понятно, что чешский министр не является фигурой первой величины в ЕС и в мире, однако такая реакция показательна. Есть некоторые основания полагать, что прогрессивная мировая общественность начинает постепенно осознавать уже давно очевидный факт: существующие институты предотвращения конфликтов мало того бесполезны, они уже начинают причинять прямой вред, потому что зачастую используются не для примирения, а как возможность уязвить соперника.

Бедные не любят богатых, Глобальный Юг противостоит Глобальному Западу, Север ненавидит и тех и других. Кроме того, очень приятно получить американскую визу, приехать во враждебный Нью-Йорк, погулять по Пятой авеню, вкусить плодов загнивающего Запада и формально поприсутствовать на каком-то семинаре по проблеме глобального голода. А можно и прогулять, ничего тебе за это не будет.

Нет, друзья — это не Организация Объединенных Наций — никакого объединения в мире нет. Есть, наоборот, разъединение. И в центре этого процесса находится нынешняя ООН, которую, как это было сказано выше, каждый пытается использовать для продвижения собственных интересов.

Что же делать? Для начала нужно задаться вопросом, вернее попросить генерального секретаря и многочисленных его подчиненных рассказать о том, как они намерены добиваться того, чтобы их резолюции хотя бы выполнялись. Как они собираются устанавливать мир во всем мире? Или давайте выберем другого генсека, который займется реформой организации или же будет более эффективно руководить теми процессами, что происходят на земном шаре.

Но самое главное, это та пропасть, которая образовалась между глобальными полюсами. На сегодня все больше начинает казаться, что преодолеть все это можно только лишь военным путем. И вот это самое чувство должно подтолкнуть все здоровые силы ускоренными темпами формировать новый миропорядок, который придет на смену бюрократическим и коррумпированным структурам, полностью утратившим всякий авторитет и доверие. Так что будем оставаться оптимистами, ибо трудности закаляют. И, конечно, очень хочется, чтобы здоровые силы просыпались бы быстрее.

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