В Екатеринбурге на «Таганском ряду» закрыли три кафе

В Екатеринбурге судебные приставы приостановили на 60 дней работу трех кафе на «Таганском ряду». Об этом сообщили в пресс-службе свердловского УФССП. Речь идет о кафе «Рио», «Аль Барака» и еще одном кафе без названия, которые располагаются на первом этаже здания на ул. Минометчиков, 24.

Решение о приостановке работы кафе было принято после проверки Роспотребнадзора. Так, в заведениях были грязные полы и стены, продукты и напитки готовились и хранились с нарушениями. У сотрудников кафе были выявлены инфекционные и кожные заболевания.

По итогу суд по иску прокуратуры признал их небезопасными для посещения. Сейчас входные группы помещений кафе опечатаны.

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