Представитель «Неометрии» победил в конкурсе «Лидеры Кубани»

Руководитель производственно-технического отдела федерального девелопера «Неометрия» Михаил Апсава стал победителем губернаторского конкурса управленцев «Лидеры Кубани-2023».

В число лауреатов вошли 22 человека, однако только трое были признаны лучшими. Жюри отметило глубокие знания в сфере менеджмента и практические управленческие навыки представителя «Неометрии». Из рук губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Михаил Апсава получил денежную премию на обучение по программам дополнительного образования в ведущих вузах страны.

«Приятно, когда твоя работа, твои компетенции и профессиональные качества оценивают на таком высоком уровне. Разумеется, я пришел на конкурс за победой. Хотя, безусловно, стать одним из лучших среди сотен таких сильных управленцев было непросто. На мой взгляд, это признание не только для меня лично, но и для коллектива, которым я руковожу, а также для компании, частью которой я являюсь»,— прокомментировал победу Михаил Апсава.

По его словам, на конкурсе в 2023 году интересным испытанием стал «Лидерский десант». В рамках этого задания каждая команда должна была посетить определенный район края, пообщаться с его главой и на месте определить круг проблем, требующих решения.

«Мы определили, что в Усть-Лабинском районе существует нехватка педагогов — отсутствовала 81 штатная единица в образовательных учреждениях. Чтобы решить проблему, мы разработали проект по взаимодействию учащихся педагогических классов, ссузов и вузов в рамках совместной работы, проведении наставничества, психолого-педагогических лекций. Учащимся школ будут рассказывать о том, что значит быть педагогом, из чего состоит эта работа. Другой составляющей проекта является повышение статуса учителя в обществе — создание положительного имиджа этой профессии в СМИ, а также повышение оплаты труда посредством различных надбавок»,— рассказал Михаил Апсава.

В 2023 году региональный конкурс «Лидеры Кубани» проходил с 1 августа по 27 октября. Его целью является выявление талантливых и перспективных руководителей и специалистов, их развитие и привлечение на государственную гражданскую и муниципальную службу.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram