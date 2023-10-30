Срок строительства Центра борьбы в Уфе увеличат на восемь месяцев

В Башкирии планируют перенести срок окончания строительства Центра спортивной борьбы на восемь месяцев. Проект распоряжения опубликован на сайте республиканского министерства строительства и архитектуры.

Контракт на возведение объекта, заключенный в январе 2022 года с ООО «Проектстройкомплекс» стоимостью 5 млрд руб., предусматривал завершение работ на объекте до апреля 2024 года. В проекте постановления разрешается изменить условия заключенного договора, увеличив сроки строительства на восемь месяцев — до декабря 2024 года.

Заказчиком выступает ГКУ «Управление капитального строительства РБ». Стоимость строительства неоднократно увеличивалась дополнительными соглашениями. В настоящий момент она превышает 6,5 млрд руб.

Центр борьбы площадью 29 тыс. кв. м строится в квартале, ограниченном улицами Гареева, архитектора Рехмукова, Рудольфа Нуреева и Комсомольской.

ООО «Проектстройкомплекс» зарегистрировано в 20007 году в Уфе. Бенефициаром выступает Константин Афанасьев. За 2022 год прибыль компании составила 51,5 млн руб. при выручке 3,1 млрд руб.

Наталья Балыкова

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