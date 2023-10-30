В Башкирии приняли закон об усилении надзора за оборотом пива и сидра

Депутаты Курултая Башкирии приняли в трех чтениях законопроект об усилении госконтроля за оборотом сидра и пива, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Изменения внесены в закон республики «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта …». Согласно поправкам, региональный госнадзор розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции будет распространяться на соблюдение организациями, индивидуальными предпринимателями обязательных требований по маркировке пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

В пояснительной записке сообщается, что законопроект подготовлен для приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным.

Производством таких напитков смогут заниматься только организации, зарегистрированные в специальном реестре. При включении организации в реестр будет проводиться плановая выездная проверка предприятия.

По мнению депутатов, более жесткое госрегулирование снизит вероятность попадания на рынок контрафактного алкоголя. В июне этого года в нескольких регионах ПФО в результате отравления напитком «Мистер Сидр» погибли более 30 человек. Было установлено, что вместо пищевого спирта в напитке содержался смертельно опасный метанол.

Влада Шипилова

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