Один человек погиб и пятеро пострадали в массовой аварии в Керчи
Один человек погиб, еще пятеро получили различные травмы в автомобильной аварии с участием пяти автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма
По данным ведомства, утром 30 октября 2023 г. водитель BMW, двигавшийся по шоссе Героев Сталинграда, столкнулся с четырьмя машинами, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. Среди пострадавших — один подросток, отметили в прокуратуре.
По факту произошедшего проводится проверка. На место ДТП отправился заместитель прокурора города Роман Бобрик.
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