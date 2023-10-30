Один человек погиб и пятеро пострадали в массовой аварии в Керчи

Один человек погиб, еще пятеро получили различные травмы в автомобильной аварии с участием пяти автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

По данным ведомства, утром 30 октября 2023 г. водитель BMW, двигавшийся по шоссе Героев Сталинграда, столкнулся с четырьмя машинами, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. Среди пострадавших — один подросток, отметили в прокуратуре.

По факту произошедшего проводится проверка. На место ДТП отправился заместитель прокурора города Роман Бобрик.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram