ММК продолжает повышать биоразнообразие реки Урал

Магнитогорский металлургический комбинат осуществил очередной этап зарыбления Магнитогорского водохранилища на реке Урал – в акваторию водоема выпустили около 200 тысяч мальков различных пород рыб.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

Как рассказал начальник лаборатории охраны окружающей среды, главный специалист по экологии ПАО «ММК» Андрей Черяпкин, Магнитогорское водохранилище с 2015 года признано объектом рыбохозяйственного назначения высшей категории. С целью исключения сбросов в водохранилище промышленных стоков компания реализовала проект по строительству разделительной дамбы стоимостью 630 млн рублей, завершенный в ноябре 2018 года.

В том же году в рамках компенсационных мероприятий было начато зарыбление Магнитогорского водохранилища молодью сазана. Всего с 2018-го по 2021 год в акваторию было выпущено 800 тысяч мальков. Проведенная оценка показала высокую приживаемость сазана.

В 2020 году совместно с Нижнеобским территориальным управлением Росрыболовства проведена работа по расширению видового состава рыб и подбору перспективных видов с высокой приживаемостью в условиях Южного Урала. В резервуар-охладитель оборотной системы водоснабжения ММК была выпущена пробная партия (12 тыс.) мальков белого амура и толстолобика. Они также показали хорошую приживаемость. Оба вида питаются растительностью и тем самым помогают очистить берега от камыша и водорослей, улучшая качество воды.

«Опираясь на полученные данные о высокой приживаемости этих видов рыб, в прошлом году мы выпустили в Магнитогорское водохранилище 30 тысяч мальков белого амура и 50 тысяч толстолобика. Сегодня мы продолжаем ставшую уже доброй традицией работу по зарыблению – выпускаем за счет собственных средств ПАО «ММК» еще 40 тысяч мальков белого амура и 140 тысяч мальков толстолобика, а также 8,5 тысяч мальков сазана в качестве компенсационных мероприятий в рамках реконструкции набережной реки Урал. Поэтапное зарыбление Магнитогорского водохранилища новыми видами рыб создаст устойчивые разновозрастные популяции, что позволит провести научно-исследовательские работы по изучению приживаемости данных видов в условиях Южного Урала. Эти работы запланированы на летний сезон будущего года», – сообщил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов.

Программа по сохранению и повышению биологического разнообразия на территории Челябинской области была утверждена генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым в 2020 году. В числе её ключевых направлений – восстановление и развитие биоразнообразия реки Урал и Магнитогорского водохранилища; сохранение и повышение биоразнообразия на территориях, прилегающих к объектам ПАО «ММК»; озеленение территории Магнитогорска.

ПАО «ММК»