Пермские энергетики просят у краевых чиновников субсидии для муниципалитетов

Филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» направил письмо в адрес правительства Пермского края с предложением рассмотреть вопрос о предоставлении администрациям муниципальных образований субсидий в целях погашения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства просроченной задолженности перед электросетевой компанией. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По состоянию на 1 октября 2023 года, общая просроченная задолженность предприятий ЖКХ Прикамья перед филиалом «Россети Урал» — «Пермэнерго» по заключенным договорам оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности) составляет 136 млн руб. В частности, просроченная задолженность МУП «Водоканал» (Гремячинск) достигла 34,9 млн руб., МУП «Ключи 2015» (Кизел) — почти 31,5 млн руб., МУП «Водоканал Углеуральский» — 27 млн руб., МУП «КТС» (Кизел) — почти 19,9 млн руб., ООО «Партнер» (Кизел) — 9,4 млн руб., МУП «Водоканал-1» (Красновишерск) — 5,8 млн руб., МКП «Вильва-Водоканал» — 5,6 млн руб., ОМУП «ЖКХ Гарант» (Оханск) — 1,9 млн руб.

По всем проблемным должникам ведется активная претензионно-исковая работа. Также принимаются меры принудительного взыскания через службу судебных приставов, в случае необходимости инициируется процедура банкротства, отмечается в сообщении компании.

В краевом минЖКХ не стали комментировать письмо энергетиков.