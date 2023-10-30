Выбросившего собаку из окна челябинца отправили на принудительное лечение

Мировой судья судебного участка №9 Курчатовского района Челябинска принял решение отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу жителя областного центра, который прошлой весной выбросил из окна собаку. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

Дело в отношении челябинца было возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). В марте 2022 года возле подъезда дома на улице 40-летия Победы он увидел домашнюю беспородную собаку, которая была оставлена без присмотра, поднялся с ней на лестничный пролет между пятым и шестым этажами, открыл окно и выбросил животное. От полученных травм собака скончалась.

«Преступное деяние мужчина совершил в состоянии невменяемости, поскольку страдает хроническим психиатрическим расстройством в виде шизофрении»,— уточняют в прокуратуре.

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