Три участка в городке Машиностроителей в Ижевске изымет город

В столице Удмуртии под муниципальные нужды изымут земельные участки, расположенные в городке Машиностроителей под домами №47, 50 и 51. Согласно постановлению, подписанному главой Ижевска Дмитрием Чистяковым, помещения признаны аварийными и подлежащими сносу.

Управлению имущественных отношений и земельных ресурсов администрации города поручено заказать работы по оценке изымаемых участков и жилых помещений, а также направить их правообладателям проект соглашения об изъятии. Срок действия постановлений составляет три года.