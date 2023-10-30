Житель Башкирии получил условный срок за контрабанду

Белокатайский межрайонный суд вынес приговор 21-летнему Олегу Янубаеву. Житель Белокатайского района признан виновным в контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В мае текущего года Олег Янубаев через социальную сеть закупил у неизвестного, находящегося на территории Казахстана, стероиды, содержащие в себе сильнодействующие вещества, оборот которых запрещен в России. Обвиняемого задержали оперативники башкортостанской таможни при получении посылки в местном отделении почты. Он признал вину.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Майя Иванова

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