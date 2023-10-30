В Красноярском крае возбуждено дело на «черного» археолога

Уголовное дело о незаконных археологических раскопках возбуждено в отношении жителя Канска Красноярского края. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В материалах следствия указывается, что в октябре подозреваемый приобрел металлоискатель, с помощью которого проводил поиск археологических предметов на территории Канского района.

«При обнаружении предметов, составляющих археологическую ценность (наконечники для стрел, панцирные пластины, пряжки, накладки, ножи и другие), мужчина выкапывал их из земли, повреждая слой со следами существования человека, после чего реализовывал на нелегальном рынке», — указывается в сообщении управления СКР.

В жилище «черного» археолога провели обыски, в ходе которых изъяты артефакты.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли и в земле, проводимые без разрешения, с использованием специальных технических средств). По этой статье ему грозит до 6 лет лишения свободы. В основу дела легли материалы УФСБ России по Красноярскому краю.

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Илья Николаев