Продажи 3-летних автомобилей с пробегом в Удмуртии выросли на 28,8%

В Удмуртии по итогу июля-сентября продажи автомобилей с пробегом в возрасте до 3-х лет выросли на 28,8% в сравнении с предыдущим кварталом. Средняя цена такого автомобиля в регионе составила 1,9 млн руб., сообщает пресс-служба Авито Авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Наиболее продаваемой моделью оказалась LADA Granta, на долю которой пришлось 12,1% продаж в сегменте. Средняя цена составила 785 тыс. руб. Вторую позицию занял автомобиль LADA Vesta со средней ценой в 1,24 млн руб. и долей продаж 6%. На третьем строчке разместился Hyundai Creta — 3% и 2,15 млн руб. соответственно.