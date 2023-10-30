Дмитрий Кочергин может покинуть правительство Самарской области

Врио вице-губернатора – руководитель департамента внутренней политики Самарской области Дмитрий Кочергин может покинуть свой пост. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в правительстве Самарской области.

Ранее сообщалось, что чиновника вывели из состава комиссии по проведению единого регионального конкурса.

В правительственных структурах региона Дмитрий Кочергин работает с февраля 2020 года. До прихода в Самарскую область чиновник был заместителем председателя правительства Забайкальского края, где также курсировал внутреннюю политику.

Евгений Чернов