В Ростове обломки сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе

В Ростове-на-Дону обломки сбитой воздушной цели упали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО над Ростовом днем 29 октября в 11:25. В результате происшествия никто среди населения не пострадал.

«Получили незначительные повреждения кровли шести домов и один автомобиль. Мы делаем все необходимое по устранению последствий инцидента»,— написал Алексей Логвиненко.

Анастасия Назарова