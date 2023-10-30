В Ульяновской области глава фирмы обвиняется в неуплате налогов на 21 млн рублей

Арестованы квартира и ряд объектов недвижимости директора ульяновской коммерческой организации, который обвиняется в неуплате в бюджет РФ налогов на сумму более 21 млн руб. Стоимость принадлежащей ему недвижимости составляет свыше 48 млн руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На этапе предварительного расследования установлено, что 44-летний глава ООО «Подъемные технологии» по подложным счетам-фактурам ряда коммерческих фирм и гражданско-правовым договорам направлял в 2021-2022 году в инспекцию Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району Ульяновска уточненные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость. В них содержались завышенные величины налоговых вычетов.

За счет этого в бюджет РФ не поступили налоги в размере свыше 21 млн руб. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное).

Материалы направлены в суд. Санкции указанной статьи УК РФ предусматривают до двух лет лишения свободы.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «В "Гиппократ" пришли за стопкой».

Георгий Портнов