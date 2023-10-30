В Ульяновской области глава фирмы обвиняется в неуплате налогов на 21 млн рублей
Арестованы квартира и ряд объектов недвижимости директора ульяновской коммерческой организации, который обвиняется в неуплате в бюджет РФ налогов на сумму более 21 млн руб. Стоимость принадлежащей ему недвижимости составляет свыше 48 млн руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На этапе предварительного расследования установлено, что 44-летний глава ООО «Подъемные технологии» по подложным счетам-фактурам ряда коммерческих фирм и гражданско-правовым договорам направлял в 2021-2022 году в инспекцию Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району Ульяновска уточненные налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость. В них содержались завышенные величины налоговых вычетов.
За счет этого в бюджет РФ не поступили налоги в размере свыше 21 млн руб. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное).
Материалы направлены в суд. Санкции указанной статьи УК РФ предусматривают до двух лет лишения свободы.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «В "Гиппократ" пришли за стопкой».