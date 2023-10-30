«Трактор» обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счетом 5:2

Хоккейный клуб «Трактор» одержал еще одну победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинская команда обыграла «Куньлунь Ред Стар» на домашней арене со счетом 5:2, сообщает пресс-служба клуба.

Со стороны хозяев в игре отличились Максим Шабанов, Никита Тертышный, Владимир Ткачев, забивший две шайбы, и Чарльз Робинсон. В команде гостей два очка заработал Девин Броссо.

По итогам 25 игр ХК «Трактор» получил 28 очков и занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Последней игре предшествовали две победы над магнитогорским «Металлургом».

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