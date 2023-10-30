В Новосибирске многофункциональный комплекс Freedom получил рекордное проектное финансирование Сбербанка

Первый в Сибири многофункциональный комплекс с комьюнити-моллом и апартаментами Freedom будет возведен в одной из лучших и живописных локаций Новосибирска — в районе Михайловской набережной, в 300 м от станции метро «Речной вокзал» и рядом с разветвленной транспортной артерией.

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Как сообщил коммерческий директор бизнес-сообщества One Company и проекта Freedom Вячеслав Мельников, предпродажи апартаментов и коммерческих помещений в первой очереди, стартовавшие в конце прошлого года, за месяц вышли на 0,8 млрд руб. — в такую сумму оценивается строительство одноподъездного 25-этажного дома. Всего в реализацию первой очереди строительства комплекса направлено около 2,5 млрд руб. инвестиций.

О востребованности комплекса Freedom говорят цифры: за восемь месяцев продано 95% недвижимости первой очереди. При этом, стоимость 1 кв. м со 160 тыс. руб. на старте в ноябре прошлого года выросла до 240 тыс. руб. за один «квадрат» во второй очереди.

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— Freedom перевернул в сознании жителей нашего региона и соседних представление о том, что такое апартаменты и какими они могут быть. Сейчас доля апартаментов в Новосибирске — 10–15% от общих объемов продаж недвижимости. В месяц их продается 120–140 штук, хотя еще недавно продавалось не больше восьми. Всего в Новосибирске насчитывается девять апарт-комплексов, каждый второй апартамент, проданный в 2023 году в Новосибирске, — во Freedom,— отметил г-н Мельников.— Своей концепцией «Город в городе» — жить, работать и отдыхать в одном месте — Freedom запустил новую волну и повлиял на отношение как жителей региона, так и девелоперов к тому, как можно работать с апартаментами и каким образом предоставлять новый концептуальный продукт для рынка недвижимости.

Масштабный инвестиционный проект компании-девелопера поддержал Сбербанк, который открыл кредитную линию для 100-процентного проектного финансирования. Общая сумма на две очереди строительства составила более 12 млрд руб. Это абсолютный рекорд по финансированию строящихся проектов в Новосибирской области.

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— Традиционно Сбер включается в сложные и амбициозные проекты. Freedom на сегодня, безусловно, — самый масштабный проект Новосибирской области как по объему финансирования, так и по наполнению инфраструктуры, которую предложат жителям и резидентам комплекса. В 2026 году Новосибирск получит ни на что не похожий, уникальный комплекс,— сказал управляющий Новосибирским отделением Сбербанка Николай Шилов.— Уже сейчас очевидно, что апартаменты и коммерческие площади в мультифункциональном комплексе будут ликвидны и популярны у жителей Новосибирской области и других регионов.

Ознакомившись с точно выверенной и интересной концепцией строительства комплекса, Сбер подставил финансовое плечо. Как отмечает эксперт, на сегодняшний день заключена одна из самых необычных сделок, в которой Сбер не только участвует в части проектного финансирования, но и помогает жителям приобретать жилье и иную площадь во Freedom, предоставляя выгодные условия по ипотечным программам.

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В чем уникальность проекта Freedom? Прежде всего, его создатели выделяют локацию — это Михайловская набережная, на которой всегда высокий пешеходный трафик, а это важно для бизнеса, планирующего открыть офисы, магазины, рестораны, фитнес-центр и другие объекты в комплексе. Многие крупные компании, в том числе федеральные, уже выкупили этажи под офисы и кластеры. Рядом находится транспортно-пересадочный узел — станция метро «Речной вокзал», остановки наземного общественного транспорта, удобные развязки.

Первая очередь включает строительство 18-этажного здания с комьюнити-моллом и апартаментами со сроком сдачи в 2024 году. Вторую очередь планируется сдать в 2026 году. Она будет состоять из четырех зданий-башен высотой от 13 до 25 этажей. Все здания комплекса объединены общим стилобатом.

— В декабре 2023 года стартует обновленный проект Freedom 2.0. Что это значит? Мы увеличили общую площадь всего комплекса: если первоначально предполагалось, что его площадь составит 160 тыс. кв. м, то сейчас она на 22 тыс. кв. м больше за счет увеличения стилобата с трех до пяти этажей. Вместо двухуровневой подземной парковки появилась четырехуровневая на более чем 1000 мест, и это поможет решить основную проблему Михайловской набережной — дефицит свободных мест на парковках,— рассказал Вячеслав Мельников.

Комплекс Freedom будет включать улицу баров и ресторанов, самый крупный в Новосибирске гастрокорт, торговый центр площадью 15 тыс. кв. м, проект которого доработан в содружестве с московскими архитекторами, большой супермаркет и арт-пространства. В четырех башнях разместятся апартаменты и коммерческие помещения. Также в них откроются фитнес-центр с панорамными окнами, видами на реку и термальной зоной, пятизвездочный отель. Башня «Б» полностью будет представлять собой бизнес-центр.

Застройщик ООО СЗ «Эталон», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

https://freedom-nsk.ru/