В пространстве «Флагшток» в Петербурге появится открытый бассейн с подогревом

В общественном пространстве «Флагшток» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге в 2025 году появится комплекс из двух открытых бассейнов с подогревом, сообщили в администрации Красногвардейского района.

Бассейны — большой и малый — общей площадью 1450 кв. м будут работать круглый год. На территории комплекса также построят сауну, душевые, раздевалки. Здесь появится ресторан и терраса с кафе.

Общественное пространство «Флагшток» открылось на Крестовском острове в 2022 году. Оно включает в себя террасу на берегу Финского залива, концертную площадку и другие места для отдыха.

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