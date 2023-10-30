В Челябинске на треть увеличили количество техники для уборки снега

На улицы Челябинска 30 октября вывели 209 единиц техники для очистки от снега дорог и тротуаров. Это на треть больше, чем в воскресенье, 29 октября.

По данным пресс-службы мэрии, в понедельник в уборке задействованы 554 дорожных рабочих. Днем ранее было 479.

Ночью снег убирали 139 единиц техники и 166 дорожных рабочих. На полигон было вывезено 375 кубометров снега.

По данным Челябинского гидрометцентра, в понедельник опять прогнозируется снег и мокрый снег, который с небольшими перерывами идет с вечера 28 октября.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте