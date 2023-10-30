«Это может подтолкнуть инвесторов к выбору облигаций вместо депозитов»

Российские вкладчики должны будут заплатить налог, если их годовой доход за 2023 год по всем банковским вкладам превысит 130 тыс. руб. Об этом напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Закон, по которому вклады, превышающие установленный лимит, должны облагаться налогом, вступил в силу еще 1 января 2021 года. Однако на него действовал мораторий. В текущем году ограничения сняты. Эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов, считает, что под действие этого налога попадает лишь небольшая часть вкладчиков.



Эван Голованов

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«В Краснодарском крае средний размер банковского вклада составляет около 300 тыс. руб. Таким образом, на рядового вкладчика на Кубани это вряд ли окажет существенное влияние, что означает отсутствие значительного оттока вкладов. Многие вкладчики в регионе даже не узнают, что ввели налог, учитывая относительно скромные суммы на их депозитах.

Рассмотрим налогооблагаемую прибыль. Сейчас она рассчитывается в динамике, в зависимости от размера максимальной ключевой ставки Банка России за год. Например, при ставке 13% доходы по вкладам свыше 130 тыс. руб. будут облагаться НДФЛ. Если Банк России повысит эту ставку до 13,5 или 14%, то порог, соответственно, увеличится. Тем не менее последствия этого для большого числа вкладчиков останутся незаметными. По данным Агентства по страхованию вкладов, более 90% клиентов имеют вклады до 1 млн руб.

Если изучить банковскую статистику и данные Агентства по страхованию вкладов, оказывается, что непосредственно под действие этого налога попадает лишь небольшая часть вкладчиков. Можно добавить тех, у кого открыто пять вкладов в разных банках по 300 тыс. руб., система учитывает их как одного вкладчика с определенной суммой. Но даже тогда это может затронуть не более 5% вкладчиков.

Отток вкладов представляется маловероятным. Рассмотрим альтернативы. При выборе облигаций налоги придется платить даже с сумм менее 1 млн руб., даже с тысячерублевой облигации. Депозиты, напротив, не облагаются такими налогами. Таким образом, введение данного налога не обязательно ухудшает положение депозитов, оно лишь выравнивает правила в общей банковской системе. Этот шаг уравнивает условия игры между депозитами и облигациями, поскольку ранее последние облагались налогом, что заставляет некоторых задуматься о том, зачем вообще выбирать облигации.

Эта мера может способствовать диверсификации среди крупных вкладчиков, которые теперь могут рассматривать облигации в связи с паритетом налогообложения. Примечательно, что это будет соответствовать и планам властей, о чем свидетельствует заявление Антона Силуанова (министр финансов РФ.— «Ъ-Кубань») об удвоении бюджетных расходов в ближайшие три-пять лет. Такое развитие событий способно повысить привлекательность облигаций федерального займа и финансирования бюджета за счет заимствований. Это может подтолкнуть инвесторов к выбору облигаций вместо депозитов, особенно если цены на облигации вырастут из-за снижения ставок.

Вероятным результатом может стать оптимизация среди физических лиц, особенно среди тех, кто имеет более крупные по меркам среднего депозита вклады. Например, физлица могут рассмотреть возможность диверсификации своих вкладов между родственниками, чтобы избежать уплаты налогов. Альтернативных вариантов ухода от налогов не существует, поэтому такая практика может стать распространенной».

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