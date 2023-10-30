Авиакомпания «Ираэро» провела ребрендинг

Авиакомпания «Ираэро» сообщила о ребрендинге. «Настало время привести образ компании в соответствие с ее ценностями и принципами Новый логотип получился современным, понятным и ярким. Тем не менее он сохранил преемственность, мы гордимся своей историей и тем, что «Ираэро» – российская авиакомпания с берегов Байкала. Главная цель ребрендинга в повышении узнаваемости компании»,– сказал директор по развитию «Ираэро» Денис Миронов. Он также отметил, что ребрендинг компании проведен впервые за последние 25 лет.

Планируется, что новая символика будет окончательно внедрена в компании к осени 2024 года. Сейчас новый логотип наносится на самолеты авиакомпании. В настоящее время новая ливрея нанесена на три самолета. «В первую очередь обновили логотип, цвета, шрифт, правила использование бренда, внедрено использования брендбука. Ранее это все проходило скорее стихийно. Будет обновлен весь парк, который включает 31 воздушное судно»,– рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе компании. Сумму в которою обойдется ребрендинг в компании не уточнили.

«Ираэро» перевезла в 965,8 тыс. человек (+2,9% к 2021 году). Авиапарк компании составляют Airbus A319 (1 шт.), Superjet 100 (7 шт.), Bombardier CRJ-200LR (1 шт.), АН-24РВ (7 шт.), по 2 шт. АН-26Б-100 и АН-26, АН-26Б (3 шт.).

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Оксана Павлова, Александр Киселев