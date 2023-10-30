Удмуртский девелопер начал строительство дома в селе Лобаново

Девелопер из Удмуртии «Строим вместе» начал возведение своего первого жилого дома в Пермском крае. Как указано в материалах Единой информационной системы жилищного строительства, компания группы — ООО «СЗ “Строим вместе Пермь”» — 8 июня получила разрешение на строительство дома в селе Лобаново Пермского округа. Разрешение выдано администрацией Пермского муниципального округа.

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Новостройка компании в Лобаново будет иметь общую площадь 6,6 тыс. кв. м. Объект разместится на ул. Культуры, 5а, и будет называться ЖК «Лотос», сообщается в группе объекта в соцсети «ВКонтакте». На сайте «Лотоса» указано, что 8-этажный объект сдадут в эксплуатацию в I квартале 2025 года. Возле дома разместятся спортивная и детская площадки и места для парковки автомобилей. Генподрядчиком объекта является ООО «РИД» — структура входит в одну группу с застройщиком, указано в проектной документации дома. Участок под строительство площадью 2,6 тыс. кв. м ООО «СЗ “Строим вместе Пермь”» арендовало у некоего Аркадия Быкова. В Kartoteka.ru имеются данные о директоре МУП «Энергоснабжение» (Фролы) Аркадии Быкове.

Напомним, о заходе в Пермский край удмуртского девелопера «Строим вместе» стало известно минувшим летом. Тогда группа зарегистрировала в Перми свою строительную компанию. В холдинге подтверждали планы заняться возведением жилья в Перми, но конкретную площадку не называли. Учредителями ООО «СЗ “Строим Вместе Пермь”» на паритетных началах являются Дмитрий Шулятьев, Игорь Дубатовка, Ольга Баженова и Анна Вихарева.