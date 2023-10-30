В бизнес-центре на Лиговском проспекте произошел ночной пожар

В ночь на 30 октября в двухэтажном бизнес-центре, расположенном в доме 50 по Лиговскому проспекту в Санкт-Петербурге, произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 2:48. В здании бизнес-центра загорелись первый этаж и кровля на площади 40 кв. м. В 5:09 пожар потушили. В тушении участвовали шесть пожарных расчетов. О пострадавших не сообщается.

Согласно данным Yandex Maps, в здании работают ресторан быстрого питания Rostic’s, интернет-магазин Optical shop, МосТабак, гостиница SV Grand и др.

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