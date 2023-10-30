В Сибири снизился выпуск фармацевтической продукции

Выпуск фармацевтической продукции в регионах Сибири с января по август этого года снизился на 9%, сообщает Сибирское ГУ Банка России. Российские компании перестраивают логистику, переходят на новых поставщиков сырья и оборудования, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2022 году объем фармрынка в России оценивался в 2,25 трлн руб. Доля отечественной продукции составила более 60%.

Фармацевтика остается отраслью, где сохраняется жесткая конкуренция между иностранными и отечественными компаниями. Однако из-за перебоев с поставками импортных лекарств и роста их стоимости, высвобождаются рыночные ниши, и российские предприятия начинают их заполнять», — говорит Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

На Новосибирскую область приходится третья часть лекарственных препаратов, производимых в Сибирском федеральном округе (СФО). По данным Новосибирскстата, в январе-августе 2023 года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в регионе увеличилось на 16,1% к аналогичному периоду 2022 года.

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Оксана Павлова