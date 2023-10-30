Омский «Иртыш» и «Волга» не забили голов в матче Второй лиги

Футболисты омского «Иртыша» продолжают борьбу за то, чтобы остаться в дивизионе «Золото» Второй лиги по итогам осенней части чемпионата. В матче 16-го тура 29 октября сибиряки принимали в манеже спорткомплекса «Красная звезда» ульяновскую «Волгу», которая решает такую же задачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Матч не отличился большим количеством голевых моментов. У «Иртыша» самый реальный шанс забить упустил Артем Юсупов в уже добавленное ко второму тайму время, пробив выше ворот с близкого расстояния. В результате игра завершилась нулевой ничьей.

«Иртыш» находится на восьмом месте в турнирной таблице. У омской команды 20 очков. На два больше сразу у трех клубов — «Волги», волгоградского «Ротора» и московского «Велеса». Чтобы сохранить место в дивизионе «Золото», необходимо по итогам двухкругового турнира из 18 матчей оказаться в первой шестерке.

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Валерий Лавский