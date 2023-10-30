Омский «Авангард» уступил минчанам

В первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» в матче 29 октября уступил минскому «Динамо». Игра прошла в Омске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Уже на седьмой минуте матча сибиряки вели 2:0, но постепенно упустили преимущество. Белорусские хоккеисты сравняли счет в начале второго периода, перед началом которого «Авангард» сменил голкипера — вместо Ильи Проскурякова вышел Василий Демченко.

Третий период начался при равенстве 3:3, а единственную шайбу в нем провели минчане в большинстве. Итоговый счет — 4:3 в пользу гостей. У омичей забивали Владимир Ткачев, Игорь Мартынов и Либор Шулак.

«Авангард» находится на седьмой строчке в турнирной таблице конференции «Восток». У команды 27 очков после 23 игр.

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Валерий Лавский