Рейс Махачкала-Пермь отменен

Авиарейс Махачкала-Пермь», который планировалось выполнить сегодня днем, отменен. Об этом сообщает онлайн-табло международного аэропорта «Пермь». Рейс EO 959должна была выполнить авиакомпания «Икар». Рейсы в Дагестан из краевого центра выполнялись три раза в неделю: еще два рейсы делали самолеты авиакомпании «Азимут» по средам и субботам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: аэропорт «Пермь» Фото: аэропорт «Пермь»

Вчера вечером Росавиация сообщила о закрытии аэропорта Махачкалы до 6 ноября на прилет и вылет «в связи с проникновением неизвестных лиц». Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы. Ранее в аэропорт Махачкалы ворвалась агрессивная толпа, протестующая против прибытия рейса из Тель-Авива.